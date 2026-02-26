Sony може припинити випуск сюжетних ексклюзивів PlayStation на ПК

Компанія Sony, ймовірно, переглядає свою стратегію щодо випуску ігор на персональних комп'ютерах. Відомий журналіст Джейсон Шрайер повідомив, що японський гігант може відмовитися від портування своїх головних сюжетних хітів, зосередившись на консольній ексклюзивності.

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер у подкасті Triple Click висловив сумнів, що бойовик Marvel’s Wolverine від Insomniac Games коли-небудь вийде на ПК, попри наявність робочого прототипу.

Чому Sony вирішила змінити підхід до випуску ігор на ПК?

За словами Шраєра, навіть якщо це станеться у далекому майбутньому, зараз гравцям варто чітко розуміти: для запуску цієї гри знадобиться саме PlayStation. Реліз "Росомахи" заплановано на 15 вересня 2026 року виключно для консолі PlayStation 5.

Шрайер стверджує, що нова політика Sony полягає у випуску на комп'ютерах лише ігор-сервісів. Портування традиційних однокористувацьких консольних ексклюзивів компанія планує припинити

На форумі ResetEra журналіст наголосив, що ця інформація не є його особистими здогадками, а відображає реальні плани виробника. Причиною зміни курсу називають низьку комерційну результативність попередніх ПК-версій, які не принесли очікуваних прибутків. Шрайер вважає, що відмова від цієї ініціативи не стане великим ударом для доходів корпорації.

Водночас на нещодавньому заході State of Play підтвердили вихід на ПК таких ігор, як Death Stranding 2: On the Beach. Проте варто враховувати, що ці проєкти створюються не внутрішніми командами Sony, а сторонніми студіями.

Коли Sony почала випускати ексклюзиви на ПК?

Практика перенесення ексклюзивів на персональні комп'ютери тривала з 2020 року, завдяки чому гравці отримали доступ до The Last of Us, Horizon, God of War та Marvel's Spider-Man через кілька років після їхньої появи на консолях.

Детальніший звіт про нову політику PlayStation журналіст обіцяє опублікувати згодом у матеріалі для Bloomberg.