Sony готує екранізації Helldivers 2 і Horizon Zero Dawn, а також аніме по Ghost of Tsushima

Компанія Sony має великий досвід у перенесенні своїх ігрових франшиз на екрани у вигляді фільмів і серіалів. Однак тепер вона задумалась над ще одним форматом, про який оголосила на технологічній виставці CES.

Як це буде

Усі три гри дійсно заслуговують на екранізацію, оскільки отримали дуже хороші відгуки від користувачів та критиків, а також продалися величезними тиражами. Helldivers 2, наприклад, стала справжнім хітом серед кооперативних проєктів, продавши за кілька місяців понад 10 мільйонів копій, що зробило її найшвидше продаваною грою PlayStation Studios за всю історію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Компанія не вдається в подробиці про сюжет усіх трьох проєктів. Невідомо, чи будуть ці стрічки повторювати історії своїх першоджерел, чи розкажуть щось нове за мотивами цих світів. Ми знаємо лише те, що фільм по Horizon Zero Dawn, як і гра, розповідатиме історію походження головної героїні Елой у занепалому футуристичному світі, але це вся інформація, котру розкрила студія.

Судячи з усього, найшвидшим буде Ghost of Tsushima, реліз якого очікується десь у 2027 році. Це буде перший серіальний аніме-продукт, заснований на оригінальній грі для PlayStation. Випуск планують на власній платформі Sony Crunchyroll. Aniplex, японська компанія, яка випустила такі шоу, як Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling та Sword Art Online, уже працює над цим проєктом разом із Sony та Crunchyroll, щоб запропонувати анімаційний досвід, "натхненний японськими народними казками та міфологією".

Після того, як ми вже довели високу якість та універсальність нашої ігрової продукції у численних успішних кіно- та телепроєктах, ми з нетерпінням чекаємо анонсу нашої першої в історії аніме-адаптації,

– каже Асад Кізілбаш, голова PlayStation Productions.

Він упевнений, що "багатий, захоплюючий світ Ghost of Tsushima та його фантастичний режим Legends, заснований на японській міфології, є ідеальною основою для цього проєкту, а Aniplex є ідеальним партнером для втілення хітової відеогри Sucker Punch Productions у новий приголомшливий аніме-серіал".

Дати інших двох невідомі навіть приблизно. Над Horizon Zero Dawn працює PlayStation Studios та Columbia Pictures. Хто візьметься за Helldivers, поки не кажуть. Імовірно, Sony ще не знайшла студію для цього фільму.