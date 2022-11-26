Штучний інтелект повинен функціонально повторювати стиль гри людини. Це один із багатьох патентів, які компанія Sony подала останнім часом, більшість із них підкреслює великий інтерес до ШІ.

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Ігри, які зможуть грати в себе самі

Штучний інтелект мав величезний вплив на культуру протягом десятиліть, існував більше як передумова для різних форм розваг.

Втім, технічні розробки та зусилля, оприлюднені нещодавно як Sony, так і Microsoft, говорять ігровій спільноті, що можна очікувати, що штучний інтелект стане набагато розповсюдженішим.

Нещодавно було подано заявку на патент Microsoft, згідно з якою саундтреки до відеоігор можуть створюватися за допомогою штучного інтелекту.

Тепер Sony використовує машинне навчання для створення технології розпізнавання введення даних контролера, яка нібито має на меті покращити враження від перегляду ігор.

Патент, опублікований Sony, описує інструмент ШІ, який може імітувати поведінку певного гравця. Це дозволить системі контролювати ігрових персонажів під час ігрових сеансів, включаючи багатокористувацькі онлайн-матчі.

Серед потенційних випадків його використання – наприклад, потреба користувачів попрацювати, поїсти або просто зробити паузу з будь-якої причини.