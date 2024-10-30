Неймовірний провал Concord призвів не лише до вимкнення серверів: ось що сталося далі

Sony офіційно припинила роботу командного шутера Concord усього через кілька днів після його запуску, оскільки гра з тріском провалилася, не набравши користувацьку базу. Про закриття серверів "через два тижні" оголосили майже відразу, а тепер стали відомі подальші неприємні наслідки.

Покарання за провал

Як стало відомо, Sony вирішила повністю закрити студію Firewalk Studios, яка займалася розробкою проєкту Concord. Це означає, що гра не повернеться після доопрацювання, як припускали деякі ЗМІ та гравці, пише Engadget.

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Concord планувався як преміальний геройський шутер серед моря безплатних аналогів. Однак погані відгуки критиків та погане сприйняття гравцями зробили свою справу. Гра отримала середні оцінки. Оглядачі зазначали, що вона не запропонувала нічого нового, порівняно з Overwatch, Apex Legends і Valorant. Крім того, вона "візуально неприваблива", безуспішно намагається відобразити наукову фантастику 1970-х років, а також має слабко прописаних персонажів.

GamesRadar поставив Concord три бали з п'яти.

Hardcore Gamer подарував ще зайві пів бала, оцінивши на 3,5/5.

IGN – 7/10.

PCMag – 3,5/5.

Shacknews – 7/10.

На Metacritic середня оцінка склала 63 зі 100 для PS5 і 66/100 для ПК.

Хоча багато хто в мережі пропонував розробникам варіанти з покращення їхнього проєкту, студія все ж вирішила відключити сервери гри й повернути користувачам гроші. Таким чином Concord проіснував усього 2 тижні.

29 жовтня у блозі Sony з'явилася копія внутрішнього електронного листа від Германа Хулста, генерального директора Sony. Оригінал розіслали працівникам компанії. У листі йшлося про закриття Firewalk Studios і закриття гри. Крім того, закривають також студію Neon Koi разом із мобільним бойовиком, над яким та працювала.

Певні аспекти Concord були винятковими, але не мали достатньої кількості гравців. За останні кілька місяців ми витратили чимало часу на вивчення всіх можливих варіантів,

– пише Хулст.

Нагадаємо, Concord пропонував відкриту бета-версію, яка досягла піку в 2 388 одночасних гравців, але після запуску одночасний онлайн ледве досягнув 700 користувачів. У наступні дні

Наразі невідомо, що буде з працівниками, але Хулст каже, що "деяким" шукатимуть нові завдання. Представник компанії також повідомив Джейсону Шраєру, що загалом 172 співробітники Firewalk Studios втратять роботу.