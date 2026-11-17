Компанія Sony Interactive Entertainment подала патент на незвичний пристрій – гнучкий ошийник для геймерів, який стане частиною VR комплекту.

Технологія має створити третє почуття у віртуальній реальності та підсилити ефект занурення в іграх, повідомляє Patentzyle.

Як працює "повітряний комір" від Sony

Заявку під номером US 2026/0357800 A1 інженери Ясуші Окумура, Акіхіто Нішііке, Кентаро Йошіда, Кьосуке Учіда та Коічі Шіоно подали наприкінці квітня 2026 року.

Конструкція є зігнутим коміром, який гравець одягає на шию разом із шоломом віртуальної реальності.

Усередині пристрою розробники розмістили вісім компактних вентиляторів, розташованих під кутом 30 градусів один від одного. Для миттєвого подавання повітря конструктори використали п'єзоелектричні елементи, що вібрують із ультразвуковою частотою та синхронізують "подихи" з подіями на екрані.

Пристрій отримує сигнальне керування безпосередньо від ігрової консолі або комп'ютера. Коли у віртуальній темряві до гравця підкрадається монстр, вентилятори почергово подають потоки повітря – спочатку спереду, потім збоку і ззаду.

Креслення ошийника / Фото Sony

Чим ближче наближається ворог, тим частішими та сильнішими стають імпульси. Також система здатна відтворювати порив вітру під час відкривання дверей, імітувати подих під час бігу чи польоту та навіть передавати потік від змаху меча біля обличчя.

Попри весь абсурд, це може бути справді імерсивним, якщо його добре реалізують, навіть за межами горорів,

– зазначив оглядач видання GamesRadar+ Джордан Герблік.

Попри цікаву концепцію, наявність патенту ще не гарантує появу серійного пристрою для PSVR 2, тож зацікавленим геймерам доведеться зачекати офіційного анонсу чи навіть старту продажів.