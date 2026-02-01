Sony запатентували унікальний геймпад для PlayStation – власники вирішуватимуть де будуть кнопки

У мережі з'явилася інформація про патент нових геймпадів для консолей PlayStation. Власники унікальних девайсів самі визначатимуть розташування та розміри кнопок.

Після подання заявки у лютому 2023 року, Sony отримала патент на спеціальний контролер, інформує VGC.

Майбутній геймпад від Sony не матиме кнопок?

Згідно з описом патенту та супровідними зображеннями, новий геймпад стане унікальним контролером для консолей PlayStation.

Його особливістю буде великий сенсорний екран, який покриватиме більшу частину поверхні пристрою, ту – де зазвичай розміщуються кнопки.

Ідея полягає в тому, що таким чином власники зможуть власноруч вибирати розташування та розміри D-Pad, стіків чи кнопок дій на геймпаді.

Ілюстрація з патенту / Фото Sony

Зазначають, що це дозволить максимально зручно налаштовувати власний контролер під розмір руки чи вимоги конкретної гри.

Ба більше, потому налаштований геймпад зможе автоматично впізнавати руку чи хват гравця та пропонувати йому необхідний варіант розташування кнопок, інформує Sportskeeda.

Існує бажання, щоб ігрові контролери дозволяли різні конфігурації та підлаштовувалися під розміри рук без необхідності налаштовувати чи виготовляти контролер,

– йдеться у патенті.

Звісно, отримання патенту не обов’язково означає вихід кінцевого продукту, але ідея виглядає вельми цікавою і вже знайшла своїх прихильників у мережі.

Геймери та чудернацькі геймпади: