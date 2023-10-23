Spider-Man 2 лише вийшла, але вже заполонила чимало геймерів своїм крутим геймплеєм та цікавим сюжетом, а українські фанати супергероїки неабияк втішені наявністю в грі цілого українського кварталу.

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20 жовтня власники консолей PS 5 змогли поринути в нову історію "доброзичливого сусіда". Гра своєю чергою, обіцяла запропонувати захопливу пригоду, що буде базуватися на елементах попередньої гри, але розширить можливості гравця й, судячи з оцінок, це цілком вдалося.

Вишенькою на торті у таких масштабних проєктах з відкритим світом, стають "великодки", особливо приємними вони є в грі за всесвітом Marvel, де усі герої тісно пов'язані один з одним.

Саме така деталь, наявна у новинці, неабияк розчулила шанувальників.

Табличка на одній з будівель віртуального Нью-Йорку, символізує, що у ньому знаходиться посольство Ваканди.

Гравці ж можуть взаємодіяти з нею, що змусить Людину-павука відтворити культову позу зі схрещеними руками, яка стала відомою завдяки персонажу з фільму Чорна Пантера – принцу Ваканди Т'Чаллі, зіграному покійним актором Чедвіком Боузманом.

Зворушлива "великодка" у грі: дивитися відео

Цей тонкий, але потужний жест служить щирою даниною пам'яті актора, якого дуже любили шанувальники Marvel.