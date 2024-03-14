Видовищний трейлер скасованої гри про Людину-павука змусив геймерів створити петицію

У мережі з'явився трейлер скасованої багатокористувацької гри Spider-Man: The Great Web, який настільки вразив геймерів, що ті зареєстрували петицію у якій вимагають відновлення розробки проєкту.

Концептуальний трейлер скасованої багатокористувацької гри від Insomniac – Spider-Man: The Great Web просочився в мережу, даючи фанатам можливість побачити, яким міг би бути цей амбітний проєкт.

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У короткому відео, озвученому актором Юрі Ловенталем, який зіграв Пітера Паркера в іграх Insomniac, показано, як різні "павучки" виходять із порталів та разом борються з лиходіями, такими як Доктор Октавіус і Веном у різних частинах мультивсесвіту.

Схоже, що більшість персонажів з ролика є моделями із попередніх ігор про Людину-Павука, за винятком Гвен, яка, здається, була створена з нуля саме для цього трейлера.

Це показує, що проєкт скоріше за все було скасовано на досить ранній стадії розробки.

Трейлер скасованої гри – дивитися відео

Однак, тепер коли геймери побачили концепт, вони серйозно налаштовані вплинути на плани студії та змусити розробників дати ще один шанс цьому задуму.

Задля цього вони навіть запустили петицію на порталі Change.org.

Ця петиція має на меті продемонструвати Insomniac і Sony нашу любов і зацікавленість в цій, можливо, новаторській багатокористувацькій грі, – зазначив автор петиції.

Шанувальники Marvel's Spider-Man вже почали ширити петицію в соцмережах, сподіваючись, що вона збере достатньо підписів аби бути поміченою розробниками.