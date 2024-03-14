Концептуальный трейлер отмененной многопользовательской игры от Insomniac – Spider-Man: The Great Web просочился в сеть, давая фанатам возможность увидеть, каким мог бы быть этот амбициозный проект.

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В коротком видео, озвученном актером Юри Ловенталем, который сыграл Питера Паркера в играх Insomniac, показано, как различные "паучки" выходят из порталов и вместе борются со злодеями, такими как Доктор Октавиус и Веном в разных частях мультивселенной.

Похоже, что большинство персонажей из ролика являются моделями из предыдущих игр о Человеке-Пауке, за исключением Гвен, которая, кажется, была создана с нуля именно для этого трейлера.

Это показывает, что проект скорее всего был отменен на довольно ранней стадии разработки.

Трейлер отмененной игры – смотреть видео

Однако, теперь когда геймеры увидели концепт, они серьезно настроены повлиять на планы студии и заставить разработчиков дать еще один шанс этому замыслу.

Для этого они даже запустили петицию на портале Change.org.

Эта петиция имеет целью продемонстрировать Insomniac и Sony нашу любовь и заинтересованность в этой, возможно, новаторской многопользовательской игре, – отметил автор петиции.

Поклонники Marvel's Spider-Man уже начали распространять петицию в соцсетях, надеясь, что она соберет достаточно подписей чтобы быть замеченной разработчиками.