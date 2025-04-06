Чому спін-офф Half-Life від Arkane так і не побачив світ – засновник студії розповів причину

Певний час легендарна студія Arkane працювала над спін-оффом для культової Half-Life. Одначе, проєкту не судилося вийти у світ, а причиною цьому стало рішення Valve.

Світ міг отримати спін-офф Half-Life 2 від студії Arkane під епічним підзаголовком Ravenholm, але розробники не витримали шалений темп, який від них вимагали Valve, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Quad Damage.

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Гра була чудовою, але так і не побачила світ

Поки фанати теорій змов впевнені, що Hafl-Life 3 уже є в базі Steam, один з засновників Arkane Studios – Рафаель Колантоніо розповів про причини скасування Half-Life Ravenholm, яку його команда створювала під егідою Valve.

За словами розробника проєкт розроблявся до 2007 року, але врешті потребував більше часу та додаткових вливань коштів, ніж було закладено на старті виробництва. Колантоніо розповів, що на все про все Valve дали Arkane 12 місяців, але студія відставала від графіка.

Після 12 місяців у нас була, чесно кажучи, альфа-версія. У нас була вся гра, у яку можна було грати від початку до кінця, у нас були, наприклад, одна чи дві кінематографічні сцени, які були справді відшліфованими та напрочуд дивовижними,

– каже Рафаель.

За словами ігророба, гра "була справді чудовою", одначе студії потрібен був час для доопрацювання, а відповідно й гроші. Arkane просили про додаткові 6 місяців, а в ідеалі про цілий рік – у Valve вирішили інакше.

Це не спрацювало для Valve з погляду бізнес-моделі, яку вони хотіли створити,

– поділився Колантоніо.

Попри скасування, Ravenholm став важливою частиною історії Arkane. Зокрема Колантоніо розповів, що проходження "альфи" гри стало своєрідною "посвятою" для нових працівників студії.