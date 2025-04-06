Мир мог получить спин-офф Half-Life 2 от студии Arkane под эпическим подзаголовком Ravenholm, но разработчики не выдержали бешеный темп, который от них требовали Valve, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Quad Damage.

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Игра была замечательной, но так и не увидела свет

Пока фанаты теорий заговоров уверены, что Hafl-Life 3 уже есть в базе Steam, один из основателей Arkane Studios – Рафаэль Колантонио рассказал о причинах отмены Half-Life Ravenholm, которую его команда создавала под эгидой Valve.

По словам разработчика проект разрабатывался до 2007 года, но в итоге потребовал больше времени и дополнительных вливаний средств, чем было заложено на старте производства. Колантонио рассказал, что на все про все Valve дали Arkane 12 месяцев, но студия отставала от графика.

После 12 месяцев у нас была, честно говоря, альфа-версия. У нас была вся игра, в которую можно было играть от начала до конца, у нас были, например, одна или две кинематографические сцены, которые были действительно отшлифованными и очень удивительными,

– говорит Рафаэль.

По словам игродела, игра "была действительно замечательной", однако студии нужно было время для доработки, а соответственно и деньги. Arkane просили о дополнительных 6 месяцах, а в идеале о целом годе – в Valve решили иначе.

Это не сработало для Valve с точки зрения бизнес-модели, которую они хотели создать,

– поделился Колантонио.

Несмотря на отмену, Ravenholm стал важной частью истории Arkane. В частности Колантонио рассказал, что прохождение "альфы" игры стало своеобразным "посвящением" для новых работников студии.