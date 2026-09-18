Розкрито повний каст Physint – хто зіграє у новому шпигунському екшені від Kojima Productions

Японський ґеймдизайнер Хідео Кодзіма офіційно представив акторів свого наступного шпигунського екшену Physint. Зірка "Воно" очолить каст.

Під час виставки Tokyo Game Show 2026 розробники розкрили нові деталі про майбутню гру, яку видасть компанія Xbox, інформує Xbox.

Хто увійшов до зіркового складу Physint

Головну роль у масштабному проєкті студії Kojima Productions отримав відомий шведський актор Білл Скашгорд, який відомий роллю Пеннівайза у горорі "Воно".

Скашгорд приєднався до вже оголошеної команди акторів, серед яких австралійська модель та акторка Чарлі Фрейзер, південнокорейський актор Дон Лі та японська акторка Мінамі Хамабе.

Сам Кодзіма зазначив, що після підтвердження провідних акторів бачення фінальної форми проєкту стало значно чіткішим.

Він додав, що вони з Біллом давно є прихильниками творчості один одного та вирішили разом вирушити у цю нову пригоду.

Раніше цього року команда проводила примірки костюмів, сканування та тестові зйомки з Біллом і Чарлі, що дало розробникам величезну впевненість у обраному напрямку. Крім того, Кодзіма особисто зробив фотографію для нового постера гри, де зображені Скашгорд і Фрейзер.

The new key visual for PHYSINT. As always, I created both the visual and the copy.



The tagline is: “The Next Cold War Begins.” pic.twitter.com/CZXfQkaINe — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 17, 2026

Кодзіма описує Physint як кульмінацію своєї понад 40-річної кар'єри в ігровій індустрії та повернення до жанру тактичного шпигунського екшену.

Однак у вересні 2026 року PlayStation вирішила припинити партнерство з Kojima Productions і скасувала гру. Попри це рішення, розробники швидко знайшли нового партнера в особі Xbox, який узяв на себе публікацію шпигунського трилера.