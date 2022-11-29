Завдяки вдалим діям українського командування та мужності наших воїнів Україна витримала натиск Росії в березні-червні 2022 року. Нині ЗСУ поступово відвойовують захоплені ворогом території.

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Залужний в образі Кратоса

Тож дизайнер Євген Тонєв вирішив відзначити надважливу роль Валерія Залужного в цьому успіху, а також його неймовірну військову стратегію.

Українці чудово знають: в ігровому світі богів війни буває багато, але в реальному житті – це лише українські військові.

До слова, у коментарях українці відзначають, що такий суворий Валерій Федорович – лише щодо ворогів. Щодо українців він завжди усміхнений.

Також наголошують, що Валерій Залужний не лише бог війни, а й бог української перемоги.