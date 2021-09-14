Справжня катастрофа: геймери "розгромили" трейлер GTA V для консолей нового покоління

Компанія Rockstar Games представила дебютний трейлер GTA V для консолей нового покоління. Щоправда, геймерам ця оновлена версія гри не дуже сподобалася, а тому вони вирішили показати своє невдоволення.

У травні компанія Rockstar Games анонсувала, що зараз вона працює над версією Grand Theft Auto V для консолей нового покоління (PS5 та Xbox Series). Тоді розробники відзначили, що реліз проєкту має відбутися в листопаді, щоправда, щось пішло не за їхнім планом, бо тепер ця подія має відбутися лише в березні 2022 року.

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Варто розпочати з того, що представники Rockstar Games вирішили "завітати" на презентацію PlayStation Showcase 2021. Під час цієї події вони представили дебютний трейлер оновленої версії GTA V. Щоправда, навряд чи вони думали, що ця подія стане головним провалом цієї презентації. Річ у тім, що на ютуб-каналі PlayStation цей ролик просто "потонув" у дизлайках та негативних відгуках. Насправді ситуація близька до катастрофічної: 25 тисяч вподобань та майже 130 тисяч дизлайків.

Не забули розробники з Rockstar Games викласти цей трейлер й на своєму ютуб-каналі. Напевно, неважко здогадатися, чим все це завершилося: понад 30 тисяч вподобань та 120 тисяч дизлайків. Геймери сходяться на думці, що на представлених кадрах можна побачити ту саму гру, а загалом вони не розуміють, що ж змінилося. Не забули користувачі й про GTA VI, а якщо точніше, то про відсутність хоч якихось новин про цю гру. На їхню думку, підтримка цих старих проєктів заважає розробникам зосередитися на роботі над наступною частиною.

Трейлер GTA V для консолей нового покоління: відео

Щоправда, варто відзначити, що зміни все ж таки є, хоча помітити їх непросто. Користувач з нікнеймом Cycu1 на своєму ютуб-каналі поділився відео, на якому порівняв кадри з трейлеру, а також з гри, яка була запущена на PS4 Pro. Загалом змін мало, хоча можна помітити, що розробники попрацювали над освітленням та деталізацією.

Порівняння стандартної версії GTA V з оновленою: відео