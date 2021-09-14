Сьогодні вночі відбувся реліз дуже цікавої відеогри з назвою Deathloop. Але ембарго на огляди розробники з Arkane Studios (Dishonored та Prey) зняли ще вчора, а тому критики, які зіграли в цю відеогру, вже встигли поділитися своїми думками.

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Варто розпочати з того, що реліз відеогри Deathloop відбувся на PlayStation 5 та PC. А от версія гри для консолей Xbox вийде пізніше, бо протягом наступного року цей проєкт буде ексклюзивом PlayStation. А тому перші огляди, які з'явилися в мережі, зроблені критиками, які грали у цю відеогру на одній з двох вищезгаданих платформ.

Загалом журналісти дуже тепло зустріли нову гру від Arkane Studios. Наприклад, на агрегаторі рецензій Metacritic у цієї відеогри зараз 88 балів зі 100 на PS5 (74 огляди) та ті ж 88 балів на PC (14 оглядів). На OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у Deathloop зараз також 88 балів (98 оглядів), а рекомендують її одразу 94% критиків.

Журналісти сходяться на думці, що це одна з найкращих ігор цього року, а загалом вона точно має сподобатися всім шанувальникам проєктів від Arkane Studios. Особливо критики відзначають дизайн рівнів, цікавий геймплей, прекрасну графіку, персонажів, бої, вдале використання часової петлі та багатокористувацькі елементи (вторгнення). Критикують гру за лінійність, штучний інтелект ворогів, невеликі технічні недоліки та погану продуктивність на PC.

Щоправда, загалом негативні огляди взагалі відсутні, а поки лише одне видання виставило грі оцінку в менш як 70 балів. Наостанок варто відзначити, що всі користувачі консолі PS5 можуть придбати Deathloop за 1999 гривень, а от на PC вона коштує 999 гривень.

Релізний трейлер відеогри Deathloop: відео