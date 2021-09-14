Сегодня ночью состоялся релиз очень интересной видеоигры под названием Deathloop. Но эмбарго на обзоры разработчики из Arkane Studios (Dishonored и Prey) сняли еще вчера, поэтому критики, которые сыграли в эту видеоигру, уже успели поделиться своими мыслями.

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Стоит начать с того, что релиз видеоигры Deathloop состоялся на PlayStation 5 и PC. А вот версия игры для консолей Xbox выйдет позже, потому что в течении следующего года этот проект будет эксклюзивом PlayStation. Поэтому первые обзоры, которые появились в сети, сделаны критиками, которые играли в эту видеоигру на одной из двух вышеупомянутых платформ.

В целом журналисты очень тепло встретили новую игру от Arkane Studios. Например, на агрегаторе рецензий Metacritic в этой видеоигры сейчас 88 баллов из 100 на PS5 (74 обзора) и те же 88 баллов на PC (14 обзоров). На OpenCritic, где нет деления по платформам, в Deathloop сейчас также 88 баллов (98 обзоров), а рекомендуют ее сразу 94% критиков.

Журналисты сходятся во мнении, что это одна из лучших игр этого года, а в целом она точно должна понравиться всем поклонникам проектов от Arkane Studios. Особенно критики отмечают дизайн уровней, интересный геймплей, прекрасную графику, персонажей, бои, удачное использование временной петли и многопользовательские элементы (вторжения). Критикуют игру за линейность, искусственный интеллект врагов, небольшие технические недостатки и плохую производительность на PC.

Правда, в целом негативные обзоры вообще отсутствуют, а пока только одно издание выставило игре оценку менее 70 баллов. Напоследок стоит отметить, что все пользователи консоли PS5 могут приобрести Deathloop за 1999 гривен, а вот на PC она стоит 999 гривен.

Релизный трейлер видеоигры Deathloop: видео