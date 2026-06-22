Фанати чекали понад 10 років: у Squadron 42 нарешті дадуть пограти, але є одна проблема

Космічна сага, яку фанати чекають понад десятиліття, наближається до нового етапу. Розробники готують першу масштабну демонстрацію гри для зовнішньої аудиторії, але потрапити на неї зможуть далеко не всі.

Студія Cloud Imperium Games запросила частину спонсорів проєкту, контент-мейкерів та представників преси на спеціальний захід у своєму офісі в Манчестері, як повідомляють користувачі форуму Resetera.

Дивіться також Маркетинг GTA VI почався там, де його ніхто не чекав

Подія триватиме з 9 по 11 жовтня. Учасникам доведеться самостійно оплачувати переліт та проживання, однак натомість вони отримають унікальну можливість одними з перших побачити майбутній блокбастер наживо.

Програма заходу передбачає екскурсію студією, спілкування з розробниками та, що найважливіше, перше в історії практичне знайомство із Squadron 42 для журналістів і стримерів. До цього моменту гра залишалася фактично закритою для зовнішнього тестування.

У запрошенні розробники окремо звернулися до найвідданіших прихильників проєкту:

Для тих, хто тримав стрій, цілком доречно опинитися серед перших, хто випробує Squadron 42.

Гра, яку чекають уже понад десять років

Squadron 42 створюють як окрему сюжетну кампанію у всесвіті Star Citizen. На відміну від основного проєкту, який робить ставку на масштабний онлайн-світ, новинка запропонує кінематографічну одиночну пригоду з акцентом на сюжет.

Розробники обіцяють безшовні переходи між кількома типами геймплею. Гравці зможуть вільно перемикатися між наземними місіями, польотами на космічних кораблях і бойовими операціями у відкритому космосі. Також автори говорять про високий рівень інтерактивності та занурення у світ гри.

Окрему увагу привертає акторський склад. У проєкті задіяли низку голлівудських зірок, що стало однією з головних маркетингових особливостей Squadron 42 ще на ранніх етапах розробки.

Чи встигне гра вийти у 2026 році?

Наразі реліз Squadron 42 запланований на 2026 рік. Однак навіть усередині Cloud Imperium Games не приховують, що графік може змінитися.

Навесні засновник студії Кріс Робертс попереджав, що на плани компанії може вплинути вихід Grand Theft Auto VI. Через очікуваний масштаб і домінування гри Rockstar Games на ринку деякі видавці та розробники вже переглядають власні релізні вікна, щоб уникнути прямої конкуренції.

Саме тому остаточна дата запуску Squadron 42 поки що залишається під питанням, незважаючи на офіційні плани випустити гру наступного року.

Що буде зі Star Citizen після релізу?

Після завершення роботи над Squadron 42 студія планує сконцентрувати основні ресурси на доведенні Star Citizen до версії 1.0. За нинішніми оцінками, повноцінний реліз космічного симулятора може відбутися у 2027 – 2028 роках.

Історія Star Citizen давно стала унікальним явищем для ігрової індустрії. Розробка триває вже 14 років, а сума коштів, залучених через краудфандинг, перевищила 1 мільярд доларів. Попри це, проєкт досі перебуває у статусі альфа-версії.

Саме тому жовтнева презентація Squadron 42 може стати одним із найважливіших моментів в історії Cloud Imperium Games. Вперше за багато років сторонні журналісти та творці контенту отримають змогу самостійно оцінити стан гри, яку прихильники космічних симуляторів чекають уже більше десятиліття.