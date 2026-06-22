Студия Cloud Imperium Games пригласила часть спонсоров проекта, создателей контента и представителей прессы на специальное мероприятие в свой офис в Манчестере, как сообщают пользователи форума Resetera.

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Мероприятие пройдет с 9 по 11 октября. Участникам придется самостоятельно оплачивать перелет и проживание, однако взамен они получат уникальную возможность одними из первых увидеть будущий блокбастер вживую.

Программа мероприятия предусматривает экскурсию по студии, общение с разработчиками и, что самое важное, первое в истории практическое знакомство с Squadron 42 для журналистов и стримеров. До этого момента игра оставалась фактически закрытой для внешнего тестирования.

В приглашении разработчики отдельно обратились к самым преданным поклонникам проекта:

Для тех, кто оставался верным проекту, вполне уместно оказаться среди первых, кто опробует Squadron 42.

Игра, которую ждут уже более десяти лет

Squadron 42 создается как отдельная сюжетная кампания во вселенной Star Citizen. В отличие от основного проекта, который делает ставку на масштабный онлайн-мир, новинка предложит кинематографическое одиночное приключение с акцентом на сюжет.

Разработчики обещают плавные переходы между несколькими типами геймплея. Игроки смогут свободно переключаться между наземными миссиями, полётами на космических кораблях и боевыми операциями в открытом космосе. Также авторы говорят о высоком уровне интерактивности и погружения в мир игры.

Особое внимание привлекает актёрский состав. В проекте задействованы ряд голливудских звёзд, что стало одной из главных маркетинговых особенностей Squadron 42 ещё на ранних этапах разработки.

Успеет ли игра выйти в 2026 году?

На данный момент релиз Squadron 42 запланирован на 2026 год. Однако даже в самой Cloud Imperium Games не скрывают, что график может измениться.

Весной основатель студии Крис Робертс предупреждал, что на планы компании может повлиять выход Grand Theft Auto VI. Из-за ожидаемого масштаба и доминирования игры Rockstar Games на рынке некоторые издатели и разработчики уже пересматривают свои релизные окна, чтобы избежать прямой конкуренции.

Именно поэтому окончательная дата запуска Squadron 42 пока остаётся под вопросом, несмотря на официальные планы выпустить игру в следующем году.

Что будет со Star Citizen после релиза?

После завершения работы над Squadron 42 студия планирует сконцентрировать основные ресурсы на доведении Star Citizen до версии 1.0. По нынешним оценкам, полноценный релиз космического симулятора может состояться в 2027–2028 годах.

История Star Citizen давно стала уникальным явлением для игровой индустрии. Разработка продолжается уже 14 лет, а сумма средств, привлечённых через краудфандинг, превысила 1 миллиард долларов. Несмотря на это, проект до сих пор находится в статусе альфа-версии.

Именно поэтому октябрьская презентация Squadron 42 может стать одним из важнейших моментов в истории Cloud Imperium Games. Впервые за много лет сторонние журналисты и создатели контента получат возможность самостоятельно оценить состояние игры, которую поклонники космических симуляторов ждут уже более десятилетия.