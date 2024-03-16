Розробники з Maximum Entertainment та Dee Dee Creations представили новий трейлер кумедного проєкту Squirrel with a Gun.

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У цій чудернацькій грі гравцям запропонують взяти на себе контроль над "білкою із мрією".

Отримавши один з багатьох пістолетів, які білки так часто зустрічають в природі, ви використовуватимете зброю, щоб боротися з агентами, що полюють на вас. Ви можете бути менше ніж фут зростом, але здатні розібратися з найкращими з них, – йдеться в описі проєкту.

Отож, у грі на геймерів чекатимуть сім видів зброї, а також можливість викрадати та керувати маленькими іграшковими автомобілями. І усе це аби відбитися від вороже налаштованих двоногих і не тільки опонентів.

Трейлер гри – дивитися відео

Окрім того, гравці навіть зможуть використовувати зброю, щоб за її допомоги стрибати вище та діставатися у потрібні місця на мапі.

Ролик швидко став вірусним у соцмережах тож вже є чимало охочих поринути у цю цікаву інді-пригоду, коли відбудеться реліз проєкту.

Зауважте, вихід Squirrel with a Gun планується вже восени для PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.