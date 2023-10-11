Двоє поліціянтів з США були звільнені, бо проігнорували виклик, граючи у відеогру

У новинах з'явився кумедний запис з камери спостереження приладової панелі автівки, який показує, як двоє офіцерів поліції Лос-Анджелеса вирішили проігнорувати виклик, обравши грати у відеогру замість роботи.

Два офіцери поліції Лос-Анджелеса проігнорували службові обов'язки, адже були надто зайняті граючи в популярну мобільну гру.

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Луїс Лозано та Ерік Мітчелл – офіцери правоохоронних органів зі стажем у 28 років на двох, були звільнені після того, як розслідування 2017 року виявило, що вони проігнорували виклик на крадіжку, граючи у Pokémon Go.

Через шість років після цього резонансного випадку у мережі нарешті з'явилося відео, що повністю доводить вину чоловіків.

Як видно з відредагованої версії тригодинного запису відеореєстратора, поліціянти швидко їдуть у своїй патрульній машині, небезпечно маневруючи та змушуючи інших водіїв поступатись їм дорогою. В одному з фрагментів чітко видно, як "слуги закону" ігнорують знак "стоп" та лежачих поліцейських.

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Виявилося, що причиною такої небезпечної поведінки була спроба спіймати покемона Снорлакса.

Хоча вона закінчилася невдачею, потому офіцери все ж вистежили та спіймали не злочинця, як мали б, а покемона Тогетіка.

Трішки обговоривши лор та нюанси світу покемонів, задоволені геймери прямували в бік відділку, коли почули в рації звернення іншого офіцера, який був збентежений, чому вони, перебуваючи поблизу місця пограбування, не відповідали на виклик протягом 40 хвилин.

У цей момент офіцери вирішили збрехати та сказали, що не чули радіо, стверджуючи, що "не завжди" були в машині, коли лунали запити про виклик.

Однак на тому ж таки відео видно, що принаймні один з двох поліціянтів майже постійно перебував у патрульній автівці.