Стали відомі найбільш обговорювані ігри 2021 року – цікаві підсумки для індустрії відеоігор

Портал GamesIndustry оприлюднив низку інфографіки із підсумками року, що минає. Яку гру найчастіше гуглили, про який проєкт найбільше писали журналісти та скільки заробила відеоігрова індустрія у 2021 році – дізнайтеся у матеріалі.

Відомий аналітичний портал GamesIndustry, підбив власні підсумки 2021 року для ігрової індустрії в рамках яких оприлюднив низку цікавих рейтингів.

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Прибутки продовжують зростати

Рік, що минає, в черговий раз забезпечив зростання продажів відеоігор та, своєю чергою, ріст прибутку компаній. Таким чином у 2021 році ігри принесли розробникам приблизно 180,3 мільярда доларів, що на 1.4% більше, ніж минулого року.

Прибутки індустрії у 2021 році / зображення GamesIndustry.biz

Також з цієї інфографіки видно, що значний ріст (8%) продемонстрували мобільні ігри, які продовжують тіснити "великі" платформи.

Ситуація на ринку мобільних розваг

Найпопулярнішою грою на мобільних пристроях стала королівська битва Garena Free Fire, яку геймери встановили майже 230 мільйонів разів. Скоріше за все, цим вона суттєво завдячує індійським користувачам, адже ті посіли 1 місце за загальною кількістю завантажень мобільних ігор з показником у 9 мільярдів завантажень, що майже вдвічі більше за їх найближчих опонентів – США у яких 4,6 мільярда.

Детальніший погляд на ринок мобільних ігор / зображення GamesIndustry.biz

При цьому, саме американці стали нацією, що принесла розробникам "мобілок" найбільше прибутків – 23,8 мільярда доларів. Найприбутковішими іграми стали Honor of Kings та PUBG Mobile, розробники яких отримали по 2,8 мільярда доларів.

Найбільш обговорювані проєкти індустрії

Проте, популярність ігор – це не лише продажі. Не менш суттєвим показником є рівень обговорення проєкту в мережі.

У 2021 році найпопулярнішою відеогрою за кількістю запитів в гуглі стала браузерна "гра" PopCat. На другому та третьому місці, відповідно, розташувалися серйозніші проєкти – FIFA 22 та Battlefield 2042.

Які ігри гуглили найбільше / зображення GamesIndustry.biz

Не лише в гуглі щастя. Одна із найактивніших платформ для обговорення відеоігор це, безумовно, твітер. У 2021 році його користувачі написали найбільшу кількість повідомлень так чи інакше пов'язаних із Genshin Impact.

Найбільш обговорювані ігри у твітері / зображення GamesIndustry.biz

Окрім самих геймерів про відеоігри, звісно, пишемо й ми – журналісти. Неочікувано у 2021 році найголовнішим інтересом для написання матеріалів стала королівська битва Fortnite, котра суттєво обігнала найближчих переслідувачів – Cyberpunk 2077 та Resident Evil: Village.

Те ж саме можна сказати про Nintendo, яка стала компанією про яку писали найбільше з нищівною перевагою у майже 115 тисяч статей.

Про що журналісти писали найбільше / зображення GamesIndustry.biz

За сумарними позиціями можна зробити висновок, що у році, що минає найбільше "хайпу" отримав Battlefield 2042 і це підтверджують дані про найпопулярніші трейлери 2021 року. Саме повернення "рандезуки" з майже 22 мільйонами переглядів зайняло перше місце у цьому рейтингу.

Найпопулярніші трейлери / зображення GamesIndustry.biz

Попри те, що 2021 рік для відеоігрової індустрії видався відверто слабким, позитивні тенденції у розвитку галузі неможливо не помітити, тому маємо надію, що прийдешній 2022 рік принесе геймерам чимало радості та довгоочікуваних релізів.