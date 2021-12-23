Известный аналитический портал GamesIndustry, подвел собственные итоги 2021 года для игровой индустрии в рамках которых обнародовал ряд интересных рейтингов.

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Доходы продолжают расти

Уходящий год в очередной раз обеспечил рост продаж видеоигр и, в свою очередь, рост прибыли компаний. Таким образом, в 2021 году игры принесли разработчикам примерно 180,3 миллиарда долларов, что на 1.4% больше, чем в прошлом году.

Прибыль индустрии в 2021 году / изображение GamesIndustry.biz

Также из этой инфографики видно, что значительный рост (8%) продемонстрировали мобильные игры, продолжающие теснить "большие" платформы.

Ситуация на рынке мобильных развлечений

Самой популярной игрой на мобильных устройствах стала королевская битва Garena Free Fire, которую геймеры установили почти 230 миллионов раз. Скорее всего, этим она существенно обязана индийским пользователям, ведь те заняли 1 место по общему количеству загрузок мобильных игр с показателем в 9 миллиардов загрузок, что почти вдвое больше их ближайших оппонентов – США, у которых 4,6 миллиарда.

Более подробный взгляд на рынок мобильных игр / изображение GamesIndustry.biz

При этом именно американцы стали нацией, принесшей разработчикам "мобилок" больше всего прибыли – 23,8 миллиарда долларов. Самыми прибыльными играми стали Honor of Kings и PUBG Mobile, разработчики которых получили по 2,8 миллиарда долларов.

Самые обсуждаемые проекты индустрии

Тем не менее популярность игр – это не только продажи. Не менее существенным показателем является уровень обсуждения в сети.

В 2021 году самой популярной видеоигрой по количеству запросов в гугле стала браузерная "игра" PopCat. На втором и третьем месте соответственно расположились более серьезные проекты – FIFA 22 и Battlefield 2042.

Какие игры гуглили больше всего / изображение GamesIndustry.biz

Не только в гугле счастье. Одна из самых активных платформ для обсуждения видеоигр – это, безусловно, твиттер. В 2021 году его пользователи написали самое большое количество сообщений так или иначе связанных с Genshin Impact.

Самые обсуждаемые игры в твиттере / изображение GamesIndustry.biz

Кроме самих геймеров о видеоиграх, конечно, пишем и мы – журналисты. Неожиданно в 2021 году самым главным интересом для написания материалов стала королевская битва Fortnite, существенно обогнавшая ближайших преследователей – Cyberpunk 2077 и Resident Evil: Village.

То же самое можно сказать о Nintendo, что стала компанией о которой писали больше всего с сокрушительным отрывом почти в 115 тысяч статей.

О чем журналисты писали больше / изображение GamesIndustry.biz

По суммарным позициям можно заключить, что в уходящем году больше всего "хайпа" получил Battlefield 2042 и это подтверждают данные о самых популярных трейлерах 2021 года. Именно возвращение "рандезуки" с почти 22 миллионами просмотров заняло первое место в этом рейтинге.

Самые популярные трейлеры / изображение GamesIndustry.biz

Несмотря на то, что 2021 год для видеоигровой индустрии оказался откровенно слабым, положительные тенденции в развитии отрасли невозможно не заметить, поэтому надеемся, что грядущий 2022 год принесет геймерам немало радости и долгожданных релизов.