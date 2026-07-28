Сталкери, приготуватися, довгоочікуване сюжетне доповнення "Ціна надії" з'явиться на ігрових платформах вже наприкінці літа, повідомляє 24 Канал.

Новий контент та оновлення рушія

Отож, реліз масштабного доповнення запланували на 20 серпня 2026 року, про що повідомили у свіжому трейлері DLC.

Трейлер Cost of Hope: дивіться відео

Новий контент буде доступний одночасно для гравців на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5. Геймери отримають нову пригоду Скіфа, яка розгорнеться паралельно до основних подій гри.

Все почнеться із загадкового сигналу на КПК героя, який втягне його у новий виток конфлікту між угрупованнями "Долг" та "Воля". Це протистояння загрожує порушити хитку рівновагу сил у Чорнобильській зоні відчуження.

Розробники обіцяють десятки годин додаткового ігрового процесу, нові території для дослідження, зустрічі з несподіваними союзниками та ворогами, а також розширений арсенал зброї.

Важливо, що рішення гравця безпосередньо впливатимуть на розвиток подій у Зоні.

Разом із платним доповненням вийде безплатний патч 2.0, який змінить технологічну основу проєкту. Гру переведуть на новішу версію рушія Unreal Engine 5, що забезпечить кращу продуктивність та низку графічних покращень.

Нагадаємо, що з моменту релізу гра отримала вже 17 патчів. Один із найбільш значущих, під назвою Stories Untold, випустили у грудні 2025 року – він додав близько 5 годин контенту та вісім сюжетних місій.