Розробники культової української гри STALKER 2: Heart of Chornobyl об'єдналися з Державною службою України з надзвичайних ситуацій для створення соціальної кампанії безпеки.

Ініціатива спрямована на інформування громадян про небезпеки замінованих об'єктів на територіях, де тривають або тривали бойові дії, а також на інших територіях України, розповідає 24 Канал.

GSC Game World використала свого головного персонажа Скіфа для створення освітнього відео на рушії гри про правила поведінки при виявленні підозрілих предметів.

У відеоролику, опублікованому в офіційних соціальних мережах гри, ігровий герой дає чіткі інструкції про те, як діяти в небезпечних ситуаціях.

У своєму офіційному повідомленні GSC Game World наголошує на важливості обережності:

Не торкайтеся нічого підозрілого: ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Не підходьте, не торкайтеся, телефонуйте 101.

Що робити при виявленні небезпечних або підозрілих предметів?

Основне послання кампанії зводиться до простих, але життєво важливих правил: при виявленні підозрілих предметів не можна нічого торкатися. Слід негайно розвернутися і покинути територію тим же шляхом, яким прибули. Після безпечного виходу з небезпечної зони необхідно зателефонувати на номер екстрених служб 101 та повідомити про знахідку.

Важливо! Представники ДСНС наголошують, що кампанія має особливе значення, оскільки в Україні досі тривають активні бойові дії, а на багатьох територіях можуть залишатися заміновані об'єкти. Це стосується не лише прифронтових районів, але й інших регіонів країни, де раніше проходили військові операції або могли бути залишені вибухонебезпечні предмети.

Слід зауважити, що така співпраця між ігровою студією та державними службами є доволі свіжим та потенційно дієвим підходом до соціальної відповідальності. Це, мабуть, вперше коли в Україні популярну ігрову франшизу використовують для поширення життєво важливої інформації серед широкої аудиторії.

Що відомо про STALKER 2?

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях та ПК відбувся 20 листопада 2024 року. Гра на старті отримала рекордну кількість гравців і "дуже позитивні" відгуки в Steam.

Лише за два дні після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продалася тиражем у 1 мільйон копій.

У грі використано 420 українських пісень, включаючи твори таких виконавців, як "Океан Ельзи" та Jerry Heil.

Нещодавно розробники повідомили, що з новим патчем в грі з'явиться пристрій нічного бачення на який так довго чекали гравці. Він докорінно змінює геймплей в нічну пору доби і навіть може підсвічувати зони електричної аномалії, які не видно неозброєним оком.

Вже 20 листопада 2025 року – через рік після релізу на Xbox та ПК – гра завітає і на PlayStation 5. Консоль отримає три видання: стандартне, розширене і повне, кожне з яких пропонує різні бонуси та контент.