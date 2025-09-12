Ініціатива спрямована на інформування громадян про небезпеки замінованих об'єктів на територіях, де тривають або тривали бойові дії, а також на інших територіях України, розповідає 24 Канал.

GSC Game World використала свого головного персонажа Скіфа для створення освітнього відео на рушії гри про правила поведінки при виявленні підозрілих предметів.

Прислухайтеся до порад від Скіфа! Не торкайтеся нічого підозрілого: ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Пам'ятайте: не підходьте. Не торкайтеся! Телефонуйте 101.



Це повідомлення є частиною спільної ініціативи ДСНС України та GSC Game World.@SESU_UA x @GSC_GW pic.twitter.com/Yrlmx0TJDU — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) September 12, 2025

У відеоролику, опублікованому в офіційних соціальних мережах гри, ігровий герой дає чіткі інструкції про те, як діяти в небезпечних ситуаціях.

У своєму офіційному повідомленні GSC Game World наголошує на важливості обережності:

Що робити при виявленні небезпечних або підозрілих предметів?

Основне послання кампанії зводиться до простих, але життєво важливих правил: при виявленні підозрілих предметів не можна нічого торкатися. Слід негайно розвернутися і покинути територію тим же шляхом, яким прибули. Після безпечного виходу з небезпечної зони необхідно зателефонувати на номер екстрених служб 101 та повідомити про знахідку.

Важливо! Представники ДСНС наголошують, що кампанія має особливе значення, оскільки в Україні досі тривають активні бойові дії, а на багатьох територіях можуть залишатися заміновані об'єкти. Це стосується не лише прифронтових районів, але й інших регіонів країни, де раніше проходили військові операції або могли бути залишені вибухонебезпечні предмети.

Слід зауважити, що така співпраця між ігровою студією та державними службами є доволі свіжим та потенційно дієвим підходом до соціальної відповідальності. Це, мабуть, вперше коли в Україні популярну ігрову франшизу використовують для поширення життєво важливої інформації серед широкої аудиторії.

Що відомо про STALKER 2?

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях та ПК відбувся 20 листопада 2024 року. Гра на старті отримала рекордну кількість гравців і "дуже позитивні" відгуки в Steam.

Лише за два дні після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продалася тиражем у 1 мільйон копій.

У грі використано 420 українських пісень, включаючи твори таких виконавців, як "Океан Ельзи" та Jerry Heil.

Нещодавно розробники повідомили, що з новим патчем в грі з'явиться пристрій нічного бачення на який так довго чекали гравці. Він докорінно змінює геймплей в нічну пору доби і навіть може підсвічувати зони електричної аномалії, які не видно неозброєним оком.

Вже 20 листопада 2025 року – через рік після релізу на Xbox та ПК – гра завітає і на PlayStation 5. Консоль отримає три видання: стандартне, розширене і повне, кожне з яких пропонує різні бонуси та контент.