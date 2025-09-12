Инициатива направлена на информирование граждан об опасности заминированных объектов на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также на других территориях Украины, рассказывает 24 Канал.

GSC Game World использовала своего главного персонажа Скифа для создания образовательного видео на движке игры о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов.

Прислушайтесь к советам от Скифа! Не прикасайтесь ничего подозрительного: ни проводов, ни коробок, ни игрушек. Помните: не подходите. Не прикасайтесь! Звоните по телефону 101.



Это сообщение является частью совместной инициативы ГСЧС Украины и GSC Game World.

В видеоролике, опубликованном в официальных социальных сетях игры, игровой герой дает четкие инструкции о том, как действовать в опасных ситуациях.

В своем официальном сообщении GSC Game World подчеркивает важность осторожности:

Что делать при обнаружении опасных или подозрительных предметов?

Основное послание кампании сводится к простым, но жизненно важным правилам: при обнаружении подозрительных предметов нельзя ничего касаться. Следует немедленно развернуться и покинуть территорию тем же путем, которым прибыли. После безопасного выхода из опасной зоны необходимо позвонить на номер экстренных служб 101 и сообщить о находке.

Важно! Представители ГСЧС отмечают, что кампания имеет особое значение, поскольку в Украине до сих пор продолжаются активные боевые действия, а на многих территориях могут оставаться заминированные объекты. Это касается не только прифронтовых районов, но и других регионов страны, где ранее проходили военные операции или могли быть оставлены взрывоопасные предметы.

Следует заметить, что такое сотрудничество между игровой студией и государственными службами является довольно свежим и потенциально действенным подходом к социальной ответственности. Это, пожалуй, впервые когда в Украине популярную игровую франшизу используют для распространения жизненно важной информации среди широкой аудитории.

Что известно о STALKER 2?

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях и ПК состоялся 20 ноября 2024 года. Игра на старте получила рекордное количество игроков и "очень положительные" отзывы в Steam.

Всего через два дня после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продалась тиражом в 1 миллион копий.

В игре использовано 420 украинских песен, включая произведения таких исполнителей, как "Океан Эльзы" и Jerry Heil.

Недавно разработчики сообщили, что с новым патчем в игре появится устройство ночного видения на которое так долго ждали игроки. Он в корне меняет геймплей в ночное время суток и даже может подсвечивать зоны электрической аномалии, которые не видно невооруженным глазом.

Уже 20 ноября 2025 года – через год после релиза на Xbox и ПК – игра пожалует и на PlayStation 5. Консоль получит три издания: стандартное, расширенное и полное, каждое из которых предлагает различные бонусы и контент.