Гру перенесли на грудень 2022 року ще до повномасштабного вторгнення Росії. А вже після нього дату релізу довелося відкласти на 2023 рік.

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Ймовірна дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2

Тепер у мережі з'явилася інформація, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не доведеться чекати довше, ніж пів року. При чому цю інформацію опублікував офіційний акаунт церемонії нагородження The Game Awards.

На сторінці у твітері з'явилося повідомлення з переліком проектів для Xbox, які повинні вийти до кінця червня 2023 року. У списку, крім Starfield, Redfall і Forza Motorspot, присутня S.T.A.L.K.E.R. 2.

Поки не можна сказати, наскільки точна ця інформація. Та дуже схоже на те, що геймерам і шанувальникам S.T.A.L.K.E.R. не доведеться чекати довше як пів року.

Компанія-розробник GSC Game World точних дат релізу гри поки не називала. Лише в нещодавньому трейлері вона вкотре підтвердила, що гра вийде у 2023 році.