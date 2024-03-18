STALKER 2: Heart of Chornobyl – все, що потрібно знати про довгоочікуване продовження

Після років очікування фанати S.T.A.L.K.E.R. нарешті отримають довгоочікуване продовження під назвою "Серце Чорнобиля". Гра пройшла надзвичайно складний шлях розвитку, який ми підсумуємо нижче.

Трохи історії

Уперше студія GSC Game World анонсувала нову частину культової гри ще у 2010 році, попередньо запланувавши реліз на 2012 рік, пише Games 24. Однак українська студія зіткнулася з фінансовими труднощами, а тому була змушена закритися 9 грудня 2011 року, залишивши фанатів вкрай стурбованими майбутнім улюбленої франшизи.

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Однак керівники GSC Game World не здалися. Приблизно через три роки вони відродили студію і вирішили спершу попрацювати над меншим проєктом – продовженням не менш легендарної серії "Козаки". Стратегія в реальному часі вийшла у вересні 2016 року, отримавши змішані відгуки. Ще через два роки GSC Game World була готова повернутися до створення S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дата виходу й платформи

Новий анонс відбувся у травні 2018 року, за кілька тижнів до щорічної виставки Electronic Entertainment Expo. GSC Game World мала на меті укласти видавничу угоду на цій глобальній конвенції. На той час український розробник орієнтувався на вікно запуску у 2021 році.

На початку 2020 року GSC також повідомила, що гру розроблятимуть на технології Unreal Engine 4 від Epic, а не на власному рушії X-Ray Engine, який використовувався в попередніх частинах. Студія швидко заспокоїла фанатів: це не означає, що гра буде ексклюзивом Epic Games Store.

Перші кілька років розробка йшла відносно гладко. На E3 2021 студія показала перший повноцінний трейлер, який був приголомшливим, і повідомила про першу затримку до 28 квітня 2022 року. До кінця року виникла невелика суперечка, коли GSC Game World оголосила про впровадження технології блокчейн/NFT у STALKER 2. Однак масова негативна реакція спільноти швидко змусила переглянути цей план і відмовитися від нього.

Незабаром після цього почалися справжні проблеми. У січні 2022 року вихід гри перенесли на грудень. Наступного місяця Росія вторглася в Україну, що змусило GSC та її українських співробітників, за їх же словами, "перенести розробку на другий план". Наприкінці березня частина команди переїхала з Києва до Праги, щоб бути в безпеці. Розробка офіційно відновилася наприкінці травня, і на той момент ніхто вже не очікував, що груднева дата буде збережена.

І справді, ми знову почули про GSC лише наприкінці 2022 року, коли розробники випустили ще один чудовий геймплейний трейлер.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: відео

Однак неприємності не припинилися: у червні 2023 року російські хакери атакували GSC, а у вересні все ускладнила пожежа в офісі. Попри це на Gamescom в S.T.A.L.K.E.R. 2 можна було пограти. В оновленому інформаційному бюлетені, наданому пресі, згадувалося про вікно запуску в першому кварталі 2024 року.

Про останню затримку було оголошено в середині січня. Тепер вихід офіційно заплановано на 9 вересня 2024 року на ПК та Xbox Series S/X (гра буде ексклюзивом для консолі Xbox лише близько трьох місяців). Вона також буде доступна на сервісі передплати Game Pass з моменту запуску.

Ціни та комплектація

Попередні замовлення вже доступні на обох платформах. Усі покупці, які зроблять передзамовлення, отримають наступні бонуси:

Розширений контент біля багаття: більше гітарних мелодій та історій, які можна почути в грі біля багаття сталкерів.

Скін зброї "Рання пташка".

Скін костюма "Рання пташка".

Багатокористувацький значок "Рання пташка".

Steam Pack: Анімований аватар, анімована рамка для аватара та анімоване тло профілю

Стандартне видання для ПК коштує 895 гривень. Deluxe Edition обійдеться в 1 199 гривень.

Deluxe Edition міститиме такі ексклюзиви:

Додатковий сюжетний побічний квест.

Одиночна гра: 1 скін костюма та 3 скіни зброї.

Багатокористувацька: 2 скіни костюмів та 3 скіни зброї.

Цифровий артбук.

Цифровий саундтрек.

Ultimate Edition коштує 1 599 гривень. Сюди входить все вищезгадане, а також Season Pass з доступом до всіх майбутніх DLC, включно з двома сюжетними доповненнями.

Жанр і місце дії

Як і попередні ігри серії, дія відбувається у вигаданій версії Чорнобильської зони відчуження. Ідея полягає в тому, що ядерна аварія створила жорстоких мутантів і таємничі аномалії в Зоні. Тут так звані Сталкери ризикують життям, щоб знайти безцінні артефакти і вивезти їх із Зони.

Щодо жанру, то це все ще шутер від першої особи з елементами жахів та виживання.

Ігровий процес

Гравці другої частини знову отримають можливість досліджувати безшовний радіоактивний відкритий світ площею близько 64 квадратних кілометри, але робитимуть вони це в образі нового персонажа на прізвисько Скіф. Вони зможуть обирати свій шлях у розгалуженій історії, підготовленій GSC Game World. Наприклад, з членами різних фракцій можна подружитися, а можна й отримати від них кулю.

Вас чекають запеклі перестрілки з різноманітними ворогами, які намагатимуться вас перехитрити. Кожен мутант може з'являтися в різних підтипах, що робить його поведінку непередбачуваною. Найбільшу небезпеку становлять регіони з лігвами, де мутанти полюють великими групами.

Для боротьби з ними передбачено понад 30 видів зброї з численними модифікаціями, тож гравці можуть створювати сотні унікальних смертоносних комбінацій.

Звісно, саме в цих надзвичайно небезпечних місцях знаходиться більшість по-справжньому цінних артефактів і секретів Зони. Крім того, гравці повинні остерігатися небезпечних аномалій на додачу до базових механізмів виживання, таких як голод, сон, кровотеча та радіація.

Цикл дня і ночі та погодні умови роблять Зону живою. GSC також створила так звану систему імітації життя "A-life 2.0", щоб зробити ігровий світ ще більш динамічним.

Орієнтовна тривалість гри (включно з побічним контентом) становить близько ста годин ігрового процесу.

Передбачається, що STALKER 2 включатиме підтримку модів уже під час запуску, принаймні на ПК. Розробники підтвердили, що багатокористувацький режим з'явиться після запуску, але ніяких подробиць поки що не повідомляють.

Технічні вимоги

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на рушії Unreal Engine 5 після того, як розробник оновить його з UE4. Ми також знаємо, що команда розробників використовувала славнозвісний сервіс NVIDIA Audio2Face AI для створення анімації обличчя та синхронізації губ на основі голосових доріжок. Нарешті, STALKER 2 стала однією з перших ігор, в якій було анонсовано інтеграцію NVIDIA DLSS 3 (Frame Generation).

Мінімальні вимоги:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K.

Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті.

Графіка: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ.

Сховище: 150 ГБ вільного місця.

Додаткові примітки: SSD.

Рекомендовані вимоги:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K.

Пам'ять: 16 ГБ оперативної пам'яті.

Графіка: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ.

Сховище: 150 ГБ доступного місця.

Додаткові примітки: SSD.

На консолях Xbox Series X версія гри включатиме режим 60FPS.