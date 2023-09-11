Пожежа знищила частину офісу українських розробників STALKER 2

У будівлі, де розташований празький офіс української студії GSC Game World, 7 вересня трапилася пожежа. Нині студія саме завершує розробку гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

За даними чеського видання, пожежа знищила один з трьох поверхів, які в будівлі займає офіс GSC. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

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Пожежа в офісі розробників STALKER 2

Поверх, де трапилася пожежа, зазнав серйозних пошкоджень і потребує повного відновлення. Два інші поверхи, які використовує GSC Game World, внаслідок пожежі не постраждали.

Вогонь знищив офісну техніку та інтер'єр самого офісу. Збитки від пожежі попередньо оцінили в 1,5 мільйона чешських крон. Це близько 66 тисяч доларів.

На щастя, ніхто з персоналу чи офісних працівників не постраждав, і це велике полегшення. Хоча пожежу вдалося загасити, один із поверхів офісу потребує повної реконструкції. Подробиці ще з'ясовуються,

– розповіла менеджерка з розвитку бізнесу GSC Game World Ольга Рижко.

До слова, нині GSC Game World саме завершує свою роботу над грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Спершу гру планували випустити у 2023 році, та нещодавно реліз перенесли на перший квартал 2024 року.