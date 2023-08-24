Нещодавно в мережі з'являлася інформація, буцімто гра має вийти 1 грудня 2023 року. Втім, згодом джерело цієї інформації пояснило її звичайною помилкою.

Варте уваги На дослідження підуть цілі дні: відеоігри з найбільшим відкритим світом

Нова дата виходу STALKER 2

Останнім часом розробники зовсім не коментували інформацію про те, коли ж нарешті вийде гра. Тож у мережі почали ширитися чутки, що STALKER 2 можуть перенести на 2024 рік. Тепер, схоже, ці здогадки отримали своє підтвердження.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на ПК та Xbox Series X/S у першому кварталі 2024 року. Гра буде доступною в перший день у сервісі Game Pass, а попередні замовлення відкриті на нашому веб-сайті, а також у Steam і GOG,

– мовиться в новому повідомленні.

Тож за цими даними, реліз довгоочікуваної гри має відбутися в період січня – квітня 2024 року.

До слова, на виставці Gamescom, яка проходить прямо зараз в Кельні, будь-хто може оцінити демоверсію STALKER 2 на стенді Xbox. Глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер зазначив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

У будь-якому разі в найближчі дні варто очікувати багато матеріалу про гру. Можна припустити, що розробники не стануть обмежуватися лише демо-версією, а проведуть геймплейну демонстрацію для всіх.