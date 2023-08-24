Недавно в сети появлялась информация, что игра должна выйти 1 декабря 2023 года. Впрочем, впоследствии источник этой информации объяснил ее обычной ошибкой.

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Новая дата выхода STALKER 2

В последнее время разработчики совсем не комментировали информацию о том, когда же наконец-то выйдет игра. Так что в сети начали распространяться слухи, что STALKER 2 могут перенести на 2024 год. Теперь, похоже, эти догадки получили подтверждение.

STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series X/S в первом квартале 2024 года. Игра будет доступна в первый день в сервисе Game Pass, а предварительные заказы открыты на нашем веб-сайте, а также у Steam и GOG,

– говорится в новом сообщении.

Поэтому по этим данным, релиз долгожданной игры должен состояться в период января – апреля 2024 года.

К слову, на выставке Gamescom, которая проходит прямо сейчас в Кельне, любой может оценить демоверсию STALKER 2 на стенде Xbox. Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

В любом случае в ближайшие дни следует ожидать много материала об игре. Можно предположить, что разработчики не станут ограничиваться демо-версией, а проведут геймплейную демонстрацию для всех.