STALKER 2 отримав фінальний патч 2024 року: що виправили розробники

Перед перервою на новорічні та різдвяні свята GSC Game World випустила фінальне оновлення 2024 року для постапокаліптичного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Патч 1.1.3, що вже доступний для ПК та Xbox, вирішує різні технічні проблеми та відкриває шлях до подальших покращень, запланованих на 2025 рік.

Крім того, розробники гри поділилися планами щодо підтримки гри у 2025 році, повідомляє 24 Канал. Вони продовжать працювати над грою, патчами, доповненнями та мультиплеєрним режимом.

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Деталі патчу 1.1.3

Останній патч, розміром 7,4 ГБ у Steam і 9,4 ГБ на Xbox, вносить критичні виправлення для покращення ігрового процесу:

Виправлено помилку в сюжетній місії "Дорога до фундаменту", де важливий NPC міг зникнути з Палацу культури "Енергетик".

Виправлено проблеми з незбереженням налаштувань інверсії осей після перезапуску гри.

Виправлено втрату контролю, коли гравці намагалися вивчити артефакт після пострілу та перезавантаження.

Виправлено кілька вильотів гри, зокрема спричинених помилками ACCESS_VIOLATION.

Реалізовано тимчасове вирішення проблеми аварійного завершення роботи програми під час компіляції шейдерів шляхом пропуску підготовчого етапу.

Майбутні оновлення та плани

GSC Game World підтвердила, що патч 1.1.3 буде останнім оновленням у 2024 році. Наступний патч, запланований на початок 2025 року, міститиме дорожню карту з описом майбутнього розвитку та покращень гри.

Гравці можуть розраховувати на нові покращення та новий контент у 2025 році, оскільки GSC Game World продовжує розвивати успіх цієї довгоочікуваної гри.

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Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада 2024 року на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store та Epic Games Store), Xbox Series X|S та Game Pass. За словами співвласника GSC, протягом двох днів після релізу гра перевищила 1 мільйон проданих копій і вийшла на рівень фінансової прибутковості.