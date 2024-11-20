STALKER 2 на підході: творці показали релізний трейлер гри

До виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 залишилося трохи більше, ніж година, а тим часом GSC Game World випустила релізний трейлер української гри.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля відбудеться сьогодні о 18:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Релізний трейлер дає змогу зазирнути у сюжет гри, познайомитися з її ключовими персонажами та захопливим ігровим процесом.

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Основні моменти сюжету та ключові персонажі

Трейлер занурює глядачів у похмурі, але чарівні пейзажі Зони, демонструючи моторошні підземні комплекси, де проводилися моторошні експерименти. Він знайомить з ключовими персонажами, серед яких легендарний Стрілець, і дражнить напруженими сутичками з бандитами та страхітливими битвами з мутантами. Подорож головного героя перемежовується з філософськими роздумами про таємничу природу Зони, що додає оповіді глибини.

Релізний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться відео:

Доступність платформ та версії гри

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля буде доступна на платформах PC та Xbox Series X/S. Підписники Xbox Game Pass зможуть насолоджуватися грою безкоштовно, що зробить її ще більш привабливим доповненням до бібліотеки.

Завдяки динамічним перестрілкам, моторошній атмосфері та захоплюючому сюжету, гра готова відправити гравців у незабутню подорож. Фанати зможуть нарешті повернутися до Зони в цьому довгоочікуваному сиквелі, офіційний запуск якого відбудеться вже за дві години.