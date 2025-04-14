GSC оприлюднила плани розвитку S․T․A․L․K․E․R․ 2 Heart of Chornobyl

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl зі студії GSC Game World представили поквартальний план оновлень на найближчі місяці. До кінця червня гравці отримають інструменти для модифікацій, нову зброю, покращення AI та низку технічних удосконалень.

Перший квартал після релізу гри розробники присвятили виправленню критичних помилок: було випущено два великі патчі (1.2 і 1.3), а також кілька менших оновлень, повідомляє 24 Канал.

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Наразі студія оприлюднила план підтримки на другий квартал 2025 року – з квітня по червень. У найближчі місяці гравці можуть очікувати на такі нововведення:

Бета-версія інструментів для створення модифікацій із підтримкою Steam Workshop та платформи mod.io;

із підтримкою Steam Workshop та платформи mod.io; Покращення штучного інтелекту та системи A-Life , зокрема – реалістичніша поведінка NPC під час укриття та обходу, обмежена кількість гранат у ворогів, а також нові дії мутантів – поїдання тіл та реакція на загрози;

, зокрема – реалістичніша поведінка NPC під час укриття та обходу, обмежена кількість гранат у ворогів, а також нові дії мутантів – поїдання тіл та реакція на загрози; Можливість підбирати трофеї з убитих монстрів ;

; Опція пропуску компіляції шейдерів ;

; Підтримка ультрашироких моніторів ;

; Дві нові одиниці зброї ;

; Подальші поліпшення оптимізації, стабільності та виправлення помилок.

Також GSC нагадала, що працює над оновленням збірки S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy для PlayStation 5, Xbox Series X і S. Наразі ігри трилогії доступні на цих консолях через зворотну сумісність.

Завдяки ретельному плануванню, подвійному тестуванню (внутрішньому та закритому бета-тесту основних патчів), а також вашому зворотному зв’язку, [S.T.A.L.K.E.R. 2] стане грою, на яку ви заслуговуєте,

– йдеться у зверненні студії.

Нагадаємо, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбувся 20 листопада 2024 року на PC, Xbox Series X|S і в Game Pass. Вже протягом перших двох днів було продано понад мільйон копій гри, а до березня її аудиторія сягнула 6 мільйонів користувачів.