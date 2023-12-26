GSC у різдвяному привітанні, імовірно, натякнула на дату релізу STALKER 2

Компанія GSC Game World привітала своїх шанувальників із Різдвом короткою публікацією в соцмережах. Зараз шанувальники особливо пильні до кожного кроку студії, адже вже в найближчі місяці очікується вихід гри STALKER 2.

Поки що відомо лише, що гра вийде в першому кварталі 2024 року. Та навіть попри те, що до нього залишається всього 6 днів, точна дата релізу досі невідома.

Читайте також КРАІЛ підтвердила відсутність російського сліду в PIN-UP

Можлива дата релізу STALKER 2

Крім самого привітання для шанувальників, GSC Game World опублікувала календар на 2024 рік, виконаний у тематиці гри. Фанати вже почали шукати у ньому приховані підказки, які б могли якось натякнути на дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2.

Частина шанувальників вважають, що вихід гри варто очікувати в лютому. Адже назва цього місяця на календарі відчутно яскравіша, ніж усі інші.

Якщо б обирати якийсь особливий день для виходу особливої гри, то саме в лютому такий є. Справа в тому, що 2024 рік буде високосним, а отже в лютому буде 29 днів, що трапляється раз у чотири роки. То чому 29 лютого 2024 року не може бути ідеальною датою?

У будь-якому разі, до першого кварталу 2024 року залишається зовсім трішечки. Тож вже скоро можна буде насолодитися продовженням улюбленої гри.