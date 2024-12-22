Українська художниця вразила мережу картиною найвідомішої аномалії зі STALKER 2: Серце Чорнобиля

Користувачка соцмережі X поділилася власним витвором мистецтва – картиною із зображенням пейзажу найвідомішої аномалії Зони зі STALKER 2 Серце Чорнобиля.

Доки одні геймери продовжують досліджувати Зону, виявляючи різного штибу "великодки", українська художниця вразила фанатів STALKER 2 неймовірною картиною за мотивами гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на її сторінку в X.

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Обережно, сталкере, ця аномалія має небезпечний ефект – її хочеться придбати

Шанувальники STALKER 2: Серце Чорнобиля були вражені, побачивши дивовижну картину користувачки соцмережі X (колишній твітер).

Художниця під ніком дартемівна, поділилася низкою фотографій свого останнього творіння. Натхненням для написання пейзажу слугував власний скриншот з гри, на якому красувалася одна з найгарніших локацій проєкту – аномалія Макове поле.

Картина у форматі 40 на 50 була виконана олійною фарбою та вийшла просто феноменальною, зчинивши фурор серед фанатів STALKER 2.

Картина за мотивами гри / Фото X @yours_comstock

Також мисткиня поділилася початковими етапами створення малюнку, ще більше вразивши фанатів творіння GSC Game World.

На превеликий жаль для охочих придбати цей витвір мистецтва – полотно вже було продано, але якщо ви його вподобали, то можете слідкувати за подальшою творчістю дівчини, адже вона заявила, що "ще картини по сталкеру точно будуть".