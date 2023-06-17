Боєць 3 ОШБр порадив вчитися стріляти в STALKER: творці гри відреагували

Боєць 3 окремої штурмової бригади порадив навчатися стріляти з підствольного гранатомета за допомогою гри STALKER. Він також жартома звернувся до керівника компанії GSC Game World, а ті відповіли.

Відео з'явилося на офіційному ютуб-каналі бригади ще 7 червня, та особливої популярності набрало в останні дні. Схоже, затяті геймери нині теж захищають нашу країну на фронті.

Також цікаво PIN-UP Global вдруге стала офіційним партнером Премії HR-Бренд Україна-2023

Навички зі STALKER знадобилися на фронті

Під час зйомок просто на позиціях боєць 3 штурмової бригади розповів, що влучно стріляти з підствольного гранатомета його навчила гра STALKER. Це стосується як сучасних, так і радянських "підстволів".

Я без приколів на повному серйозі кажу: якщо ти хочеш нормально навчитися стріляти з "підствола" – грайте, задрочуйте в STALKER. Клянусь, я на STALKER навчився стріляти,

– запевняє боєць.

Далі, посперечавшись з побратимами, боєць за допомогою підствольного гранатомета закинув гранату просто перед ворожою посадкою. Після цього він жартома звернувся до керівника GSC Game World Євгена Григоровича та попросив гру STALKER 2 безкоштовно.

Як навчитися стріляти в грі STALKER: дивіться відео

Така "реклама" від хоробрих захисників не пройшла повз увагу української студії. У коментарях GSC Game World написала, що відправила на пошту ключ від гри STALKER 2. "Це найменше, що ми можемо зробити", – відповіли творці.

Діалог GSC і бійця 3 ОШБр / Скриншот