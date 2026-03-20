S․T․A․L․K․E․R․ святкує 19 років: найцікавіші факти про українську гру, що підкорила світ

Минуло вже майже два десятиліття з моменту, коли перші гравці переступили поріг віртуальної Зони відчуження. Проєкт української студії GSC Game World пройшов тернистий шлях від амбітної ідеї до світового визнання. Історія його створення сповнена драматичних поворотів, технічних викликів та рішень, які назавжди закарбували назву S.T.A.L.K.Е.R. у літописі світової ігрової індустрії.

За що ми так любимо S.T.A.L.K.E.R.?

Поява проєкту "S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля" у 2007 році стала справжнім вибухом у світі відеоігор, проте мало хто пам'ятає, що спочатку розробники планували зовсім інший продукт. У 2001 році гра мала назву "Oblivion Lost" і була науково-фантастичним шутером про подорожі крізь зоряні брами та дослідження планет з архітектурою ацтеків, пише 24 Канал.

Лише після поїздки команди GSC Game World до Чорнобильської зони відчуження у березні 2002 року концепція радикально змінилася. Атмосфера занедбаних вулиць Прип'яті та велич реактора настільки вразили творців, що вони вирішили перенести дію гри у реальну, хоч і видозмінену локацію.

Гра в деталях

Розробка супроводжувалася постійними технічними експериментами. Власноруч створений рушій X-Ray дозволяв досягти неймовірної на той час деталізації. Щоб зробити світ максимально правдивим, фахівці обробили колосальну кількість фотографій та відеоматеріалів, а також архітектурні плани реальних будівель.

Деякі локації, як-от центральна площа Прип'яті чи сама атомна станція, були відтворені майже ідентично до своїх прототипів. Проте через величезні розміри світу й обмежені можливості тодішніх комп'ютерів від ідеї єдиної великої карти без довантажень довелося відмовитися, розділивши територію на 18 окремих зон.

Система симуляції життя A-Life

Однією з найамбітніших рис проєкту стала система симуляції життя A-Life. За задумом розробників, кожен персонаж чи мутант мав діяти незалежно від гравця: шукати артефакти, торгувати, воювати або просто відпочивати біля багаття.

Це створювало відчуття живого світу, але водночас стало причиною численних затримок. Система була настільки непередбачуваною, що некеровані NPC могли самостійно пройти сюжетну лінію швидше за гравця, руйнуючи логіку оповіді. Це змусило команду суттєво обмежити можливості штучного інтелекту та переробляти гру знову і знову.

Таємниці зниклого контенту

Тривала розробка, яку часто називають "виробничим пеклом", тривала близько 6 років. Через постійні перенесення релізу західний видавець THQ навіть відправив до Києва свого представника Діна Шарпа, щоб той змусив команду завершити роботу.

Під тиском видавця розробникам довелося піти на болючі компроміси та вирізати багато контенту. З фінальної версії зникли керований транспорт, можливість сну (яка викликала безліч помилок), зграї щурів та кілька великих локацій.

Попри це, гра зберегла свою унікальну атмосферу, яку підкреслювали звук рикошетів, тривожна ембієнт-музика та реалістична фізика польоту кулі.

Як розшифрувати назву?

Абревіатура S.T.A.L.K.E.R. розшифровується як Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, and Robbers (Сміттярі, Порушники, Авантюристи, Одинаки, Кілери, Дослідники та Розбійники).

Яким був перший спіх?

Успіх проєкту перевершив очікування: у 2007 році гра посіла перше місце у британському чарті продажів серед ігор для персональних комп'ютерів. До початку 2008 року на території пострадянських країн та на Заході було реалізовано понад 1 мільйон 650 тисяч копій.

Цей успіх заклав фундамент для цілого всесвіту, що включає продовження, сотні книг та тисячі фанатських модифікацій, які продовжують життя гри й сьогодні.