Стало ще страшніше: модер посилив анімації облич персонажів Resident Evil Village на 400%

Один з ентузіастів модерської справи вирішив додати трішечки експресії лицьовим анімаціям героїв останньої частини серії горорів Resident Evil. Що з цього вийшло – дізнайтеся у матеріалі.

Талановиті фанати серії Resident Evil продовжують "знущатися" з останньої частини гри, радуючи публіку веселими, а часом і трішки моторошними модифікаціями.

До теми Ентузіаст показав, який вигляд могла б мати відеогра Resident Evil Village з 2D-графікою

Користувач YouTube під ніком FluffyQuack продемонстрував широкому загалу результати своєї праці над "покращенням" міміки героїв гри. Зокрема геймер змінив лицьові анімації для Леді Дімітреску та Карла Гейзенберга, посиливши їх на 400%. У результаті цього персонажі отримали своєрідну версію "посмішки Джокера".

Посмішка Леді Дімітреску без та з модифікацією / скриншот з YouTube

За словами самого ентузіаста, коли він починав роботу над модифікацією, то думав що результат буде доволі кумедним, проте зараз йому здається, що з такими змінами гра виглядає навіть страшнішою аніж була до цього.

Фрагмент з модифікованої версії гри



На превеликий жаль випробувати мод самотужки поки що не вийде, адже FluffyQuack ще не повністю закінчив роботу над ним, проте пообіцяв обов'язково поділитися посиланням для завантаження, по її завершенню.

Реліз Resident Evil Village відбувся 7 травня 2021 року на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X|S. ​