Талантливые фанаты серии Resident Evil продолжают "издеваться" над последней частью игры, радуя публику веселыми, а порой и немного жуткими модификациями.

К теме Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть видеоигра Resident Evil Village с 2D-графикой

Пользователь YouTube под ником FluffyQuack продемонстрировал широкой публике результаты своей работы над "улучшением" мимики героев игры. В частности геймер изменил лицевые анимации для Леди Димитреску и Карла Гейзенберга, усилив их на 400%. В результате этого персонажи получили своеобразную версию "улыбки Джокера".

Улыбка Леди Димитреску без и с модификацией / скриншот с YouTube

По словам самого энтузиаста, начиная работу над модификацией, он думал что результат будет довольно забавным, однако сейчас кажется, что с такими изменениями игра выглядит даже страшнее чем была до этого.

Фрагмент из модифицированной версии игры



К большому сожалению испытать мод самостоятельно пока не получится, ведь FluffyQuack еще не полностью закончил работу над ним, однако пообещал обязательно поделиться ссылкой для загрузки, по ее завершению.

Релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X | S.