Чому AWP у Counter-Strike 2 не така потужна, як в CS:GO – відповідь знайдено

З виходом Counter-Strike 2 геймери та професійні кіберспортсмени помітили, що у новинці снайперська гвинтівка AWP стала набагато менш смертоносною, ніж у грі попередниці. Чому це так – дізнайтеся у матеріалі.

Шанувальники CS:GO з нетерпінням очікували виходу її наступниці, однак реліз CS 2 не можна назвати стовідсотково вдалим.

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На виході у новинці виявилося доволі багато проблем і це визнали навіть розробники з Valve, пообіцявши виправити ситуацію по ходу підтримки проєкту.

Окрім великої кількості анонсованих нововведень, виявилося, що у CS 2 суттєвого "нерфу" зазнала одна з найсмертоносніших гвинтівок – AWP.

Нещодавно гравці виявили, що при отриманні шкоди під час прицілювання з неї, суттєво знижується точність пострілу, чого не було в CS:GO.

Зміни у роботі AWP: дивитися відео

Хоча момент у який приціл гравця "відводить" від цілі досить короткотривалий, його вистачає аби куля полетіла не туди куди планувалося.

Особливо ця зміна є помітною для професійних кіберспортсменів високого рівня, які стріляють набагато швидше, ніж середньостатистичний гравець.

Не дарма навіть легендарний Сімпл в пості про те, що бере паузу в виступах, згадав про зменшення ролі AWP у CS 2.