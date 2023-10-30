Поклонники CS:GO с нетерпением ожидали выхода ее преемницы, однако релиз CS 2 нельзя назвать полностью удачным.

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На выходе у новинки оказалось достаточно много проблем и это признали даже разработчики из Valve, пообещав исправить ситуацию по ходу поддержки проекта.

Кроме большого количества анонсированных нововведений, оказалось, что в CS 2 существенный "нерф" претерпела одна из самых смертоносных винтовок – AWP.

Недавно игроки обнаружили, что при получении урона во время прицеливания из нее, существенно снижается точность выстрела, чего не было в CS:GO.

Изменения в работе AWP: смотреть видео

Хотя момент в который прицел игрока "отводит" от цели довольно кратковременный, его хватает чтобы пуля полетела не туда куда планировалось.

Особенно это изменение заметно для профессиональных киберспортсменов высокого уровня, которые стреляют гораздо быстрее, чем среднестатистический игрок.

Не зря даже легендарный Симпл в посте о том, что берет паузу в выступлениях, упомянул об уменьшении роли AWP в CS 2.