На момент публікації сума пожертв на розробку перевищила 1,006 мільярда доларів, а кількість користувачів, які підтримали проєкт, сягнула 6,54 мільйона людей, інформує Variety.

Історія Star Citizen почалася ще у 2012 році з кампанії на Kickstarter, де гра зібрала трохи більше 2 мільйонів доларів. Після цього фінансування перенесли на офіційний сайт проєкту, а масштаби зборів почали стрімко зростати. У 2015 році гра подолала рубіж у 100 мільйонів доларів, у 2020-му – 300 мільйонів, у 2023-му – 600 мільйонів, а минулої зими фінансування перевищило 900 мільйонів доларів.

Керівник проєкту та творець серії Wing Commander Кріс Робертс (Chris Roberts) вважає, що успіх Star Citizen напряму пов'язаний із бажанням гравців отримати масштабний і максимально деталізований віртуальний всесвіт.

Багато людей хочуть пригод у віртуальному світі на кшталт Star Citizen, і саме це допомогло нам досягти нинішнього становища,

– коментує успіх гри Робертс.

Він також наголосив, що масштаби проєкту настільки великі, що "їх неможливо реалізувати в будь-якій іншій грі".

Попри рекордне фінансування, повноцінний реліз Star Citizen усе ще залишається далеким. За поточними оцінками, версія 1.0 може вийти не раніше 2027 – 2028 року. Водночас Робертс наголосив, що навіть після офіційного запуску розробка не завершиться, адже студія розраховує підтримувати й розширювати гру ще багато років.

Окремо керівник Cloud Imperium Games прокоментував стан сюжетної кампанії Squadron 42, яка розгортається у всесвіті Star Citizen. За його словами, проєкт уже перебуває "на завершальних стадіях" підготовки, а реліз запланований на кінець 2026 року.

Робертс також порівняв свою роботу над Star Citizen і Squadron 42 з підходом режисера Джеймса Камерона (James Cameron) до створення "Аватара". Розробник заявив, що як творчій людині йому "дуже пощастило мати час і гроші" для реалізації настільки масштабного задуму, а сам проєкт він назвав "відеоігровою відповіддю" на франшизу "Аватар".

Варто зазначити, що Star Citizen давно перестала бути "звичайною грою", до якої можна застосувати класичний підхід із розробкою та релізом. Попри відсутність фінальної версії 1.0, проєкт уже багато років існує у форматі публічної альфи, де користувачі можуть грати, тестувати механіки та впливати на розвиток всесвіту.

За неофіційними оцінками різних сервісів аналітики, щомісяця в Star Citizen заходять десятки тисяч активних гравців, а загальна аудиторія акаунтів уже перевищила 6 мільйонів людей.