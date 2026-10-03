Краща за культову класику – Star Wars Galactic Racer розриває рейтинги Metacritic

Симулятор перегонів отримав захоплені відгуки від профільних журналістів і вже встиг посісти чільне місце серед найуспішніших ігрових адаптацій Star Wars.

Космічні перегони з елементами "рогалика" підкорили критиків і стали однією з найвище оцінених ігрових адаптацій легендарної франшизи, повідомляє 24 Канал.

Тріумф на Metacritic та обхід серії Battlefront

Зараз середня оцінка проєкту на агрегаторі Metacritic становить 88 балів зі 100 можливих на основі 60 оглядів від провідних видань (версія для PS5, для ПК – 84 бали).

Завдяки такому результату гра посіла п'яте місце у списку найвище оцінених "тайтлів" за всесвітом Зоряних війн.

Новинка змогла випередити екшени про Кела Кестіса (Star Wars Jedi: Survivor та Jedi: Fallen Order), а також абсолютно всі частини популярної серії Battlefront.

Трейлер гри: дивіться відео

Видання Eurogamer, Mirror Gaming, Giant Bomb та VGC поставили проєкту найвищий бал.

Більшість інших рецензентів також залишили позитивні відгуки, відзначивши високу ігрову динаміку, вдалі механіки та напрочуд красивий світ гри, від якого подекуди перехоплює подих.

Star Wars: Galactic Racer переносить сповнені хаосу аркадні перегони 2000-2010-их років у сучасність, пропонуючи стильні та захопливі високошвидкісні забіги, які ідеально поєднуються з сесійним форматом і елементами рогалика,

– прокоментував редактор видання GamesRadar+ Уілл Соєр.

Події гри розгортаються після фіналу кінострічки "Зоряні війни: Повернення Джедая", відображаючи бурхливий розквіт автоспорту в галактиці.

Розробники поєднали традиційні перегони на спідерах із видовищними аваріями у стилі класичної серії Burnout та механіками створення власних болідів.

Після сюжетної кампанії, яку багато журналістів навіть називають цікавішою за деякі з фільмів, геймери можуть надовго "зависнути" у багатокористувацькому режимі, змагаючись з друзями чи незнайомцями з усієї галактики.