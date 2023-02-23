Напередодні випуску Star Wars Jedi: Survivor студія Respawn Entertainment надала шанувальникам ще один огляд на низку планет, які гравці можуть досліджувати. При цьому деякі з них мають більш відкритий світ.

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Дослідження планет у Star Wars Jedi: Survivor

Будучи продовженням успішної Star Wars Jedi: Fallen Order, на Star Wars Jedi: Survivor шанувальники покладають великі очікування. І гра не має жодного шансу, щоб їх не виправдати.

Напередодні випуску Star Wars Jedi: Survivor студія Respawn розкрила більше деталей про те, якими будуть планети. Згідно з новим відео, продовження виходить за межі більш лінійного розташування планет в оригінальній Star Wars: Fallen Order.

Принаймні деякі з нових світів, які гравці досліджуватимуть, вважаються "широко відкритими". І, схоже, гравцям надають більше свободи щодо того, що вони хочуть і можуть робити.

Дослідження планет у Star Wars Jedi: Survivor – дивіться відео

Відео детально описує Кобо – одну з нових планет у Star Wars Jedi: Survivor, надаючи кращий погляд на те, який вигляд матиме планета в грі. Цей більш відкритий макет дозволяє гравцям стикатися з секретами та ворогами, яких вони можуть пропустити, якщо будуть дотримуватися лише основного шляху.

Як повідомляє IGN, однією з головних цілей протягом п'яти годин гри з грою було дістатися до кантини, щоб відремонтувати розбитий корабель Кела – Mantis. Проте гравці можуть вибрати натомість інші напрямки, де вони отримають за винагороду додаткові відкриття.