Інформацію дуже швидко прибрали. Та за цей короткий час вона встигла почати "гуляти" просторами Інтернету.
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Дата релізу Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Survivor вийде 16 березня 2023 року, як і стверджували раніше інсайдери. За попереднє замовлення гри користувачі отримають косметичні предмети – образи для головного героя Кела Кестіса, дроїд BD-1, світловий меч і бластер.
Ймовірно, вся офіційна інформація з'явиться в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в соціальних мережах натякала на появу гри на церемонії нагородження. А ще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер майбутнього заходу.
Мінімальні вимоги:
- ОС: Window 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i7-7700 або AMD Ryzen 5 1400;
- ОЗУ: 8 Гбайт;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;
- місце на диску: 130 Гбайт;
- DirectX: версія 12.
Рекомендовані вимоги
- ОС: Window 10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 або Radeon RX 6700 XT;
- місце на диску: 130 Гбайт;
- DirectX: версія 12.