З'явилися дата релізу та деталі гри Star Wars Jedi: Survivor: витік у Steam

Студія Respawn Entertainment і видавництво Electronic Arts допустили витік в Steam. На сторінці Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order, з'явилася дата релізу, системні вимоги й бонуси за попереднє замовлення.

Інформацію дуже швидко прибрали. Та за цей короткий час вона встигла почати "гуляти" просторами Інтернету.

Читайте також PIN-UP Foundation забезпечив мешканців Запорізької області гуманітарною допомогою

Дата релізу Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor вийде 16 березня 2023 року, як і стверджували раніше інсайдери. За попереднє замовлення гри користувачі отримають косметичні предмети – образи для головного героя Кела Кестіса, дроїд BD-1, світловий меч і бластер.

Ймовірно, вся офіційна інформація з'явиться в рамках The Game Awards 2022. Electronic Arts в соціальних мережах натякала на появу гри на церемонії нагородження. А ще Star Wars Jedi: Survivor включили в трейлер майбутнього заходу.

Мінімальні вимоги:

ОС: Window 10 (64-біт);

процесор: Intel Core i7-7700 або AMD Ryzen 5 1400;

ОЗУ: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;

місце на диску: 130 Гбайт;

DirectX: версія 12.

Рекомендовані вимоги