Чому розробку KOTOR затягнули на роки

Проєкт анонсували ще у 2021 році на церемонії The Game Awards, і відтоді він пройшов складний шлях. Спочатку над грою працювала студія Aspyr, проте результати їхньої роботи не задовольнили Lucasfilm. Через це розробку передали одній із внутрішніх студій Saber Interactive, що входить до складу Embracer Group. У 2024 році генеральний директор Saber Метью Карч підтвердив, що проєкт "живий і здоровий", але конкретних термінів не назвав. Пізніше з'ясувалося, що над грою працює дочірня компанія Mad Head Games. Про це пише видання Wccftech.

Нова хвиля обговорень піднялася після того, як у мережі з'явився знімок екрана з ймовірним повідомленням від нового директора з розвитку бізнесу Saber Interactive Стіва Еллісона. У листуванні з фанатом він згадав про плани компанії на майбутнє та поставив ремейк KOTOR у лінійку ігор, які готують до виходу в найближчі роки.

Моє завдання не в тому, щоб витискати гроші з продуктів Saber за допомогою подібних тактик. Ми готуємося до збільшення кількості видань, і я тут, щоб організувати лінійку ігор на 2028 рік. Сюди входять Space Marine, Wick і, сподіваюся, ремейк KOTOR,

– прокоментував директор із розвитку бізнесу Saber Interactive Стів Еллісон.

Хоча справжність цього повідомлення поки офіційно не підтвердили, фахівці вважають 2028 рік цілком реалістичною метою. Враховуючи, що активна розробка в новій студії розпочалася приблизно у 2022 році, створення такого масштабного проєкту потребує тривалого часу.

Водночас Еллісон запевнив гравців, що компанія не планує використовувати агресивну монетизацію.

Як компанія, Saber ніколи не прагнула до мікротранзакцій. Це не те, як ми робимо наші продукти,

– додав він.

Попри довге очікування, 2028 рік обіцяє бути насиченим для шанувальників студії. Окрім повернення класики Star Wars, розробники готують Space Marine 3 та нову гру у всесвіті Джона Віка.

Для тих, хто не хоче чекати так довго, паралельно створюють духовного наступника KOTOR під назвою Fate of the Old Republic. Цим проєктом займається студія Arcanaut Studios, яку заснував Кейсі Хадсон – режисер оригінальної гри 2003 року.