Майбутня гра від Ubisoft лише щойно була анонсована на Ubisoft Forward. Геймерам одразу ж представили великий 10-хвилинний огляд.

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Система розшуку з GTA

Якщо опитати геймерів, що для них є першою ознакою ігор серії Grand Theft Auto, то, мабуть, більшість згадають саме систему розшуку. Мова про шкалу "зірок", які демонстрували, наскільки активного головного героя розшукує поліція.

Тепер дещо схоже запозичить і гра Star Wars Outlaws. Це гра з відкритим світом, в якій головною героїнею буде Кей Весс, яка подорожує разом зі своїм компаньйоном-інопланетяном Ніксом.

Гравці зможуть досліджувати відкритий світ на літаючих мотоциклах чи навіть злітати в космос. Та схоже, що гра черпає натхнення одразу від кількох популярних ігор.

Великий огляд гри Star Wars Outlaws: дивіться відео

Зокрема, одна ігрова система, продемонстрована на кадрах, має посил до класичної багаторівневої розшукової системи Grand Theft Auto, де гравці отримують додатковий рівень розшуку від поліції, залежно від інтенсивності їхньої злочинної діяльності.

Так само гра має деякий посил і до серії Fallout. Оскільки, Кей Весс є злочинницею, вона може приєднатися до одного зі злочинних угруповань у грі.