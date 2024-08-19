Новий трейлер Star Wars: Outlaws – деталі гри та системні вимоги

Ubisoft опублікувала нові подробиці про свою майбутню гру Star Wars: Outlaws. Показали новий геймплейний трейлер, а також розповіли про вимоги до апаратного забезпечення ПК. Гру, реліз якої заплановано на 30 серпня, називають Grand Theft Auto у світі Зоряних Воєн.

Новий трейлер зосереджений на візуальній частині гри. Він не розкриває жодних додаткових подробиць, натомість демонструє графіку та DLSS.

А тим часом Вийшов новий трейлер ремейку Silent Hill 2: цього разу фанатам показали трохи сюжету

Star Wars: Outlaws – новий трейлер

Ubisoft також зазначила мінімальні та рекомендовані технічні вимоги до ПК та налаштування для ентузіастів, які хочуть отримати максимальний ігровий досвід.

Системні вимоги Star Wars Outlaws

Мінімальні вимоги:

Візуальні налаштування : 1080p/30 FPS/Низька з попередньо встановленим скейлером, встановленим на якість

: 1080p/30 FPS/Низька з попередньо встановленим скейлером, встановленим на якість Графічний процесор GeForce GTX 1660 6 ГБ / AMD RX 5600 XT 6 ГБ / Intel Arc a750 8 ГБ (ReBAR ON)

GeForce GTX 1660 6 ГБ / AMD RX 5600 XT 6 ГБ / Intel Arc a750 8 ГБ (ReBAR ON) Процесор Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 ОЗП 16 ГБ (двоканальний режим)

16 ГБ (двоканальний режим) Операційка Windows 10/11 з DirectX 12

Windows 10/11 з DirectX 12 Сховище 65 ГБ SSD

Рекомендовані вимоги:

Візуальні налаштування: 1080p/60 FPS/висока роздільна здатність із встановленим скейлером на якість

1080p/60 FPS/висока роздільна здатність із встановленим скейлером на якість Графічний процесор GeForce RTX 3060 8 ГБ / AMD RX 6700 XT 12 ГБ

GeForce RTX 3060 8 ГБ / AMD RX 6700 XT 12 ГБ Процесор Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

ОЗП 16 ГБ (двоканальний режим)

16 ГБ (двоканальний режим) Операційка Windows 10/11 з DirectX 12

Windows 10/11 з DirectX 12 Сховище 65 ГБ SSD

Вимоги для ентузіастів:

Візуальні налаштування: 1440p/60 FPS/висока роздільна здатність із встановленим апскейлером на якість

1440p/60 FPS/висока роздільна здатність із встановленим апскейлером на якість Графічний процесор GeForce RTX 4070 12 ГБ / AMD RX 6800 XT 16 ГБ

GeForce RTX 4070 12 ГБ / AMD RX 6800 XT 16 ГБ Процесор Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X ОЗП 16 ГБ (двоканальний режим)

16 ГБ (двоканальний режим) Операційка Windows 10/11 з DirectX 12

Windows 10/11 з DirectX 12 Сховище 65 ГБ SSD

Ультра

Візуальні налаштування: 4K/60 FPS/Ultra з попередньо встановленим скейлером, встановленим на якість

4K/60 FPS/Ultra з попередньо встановленим скейлером, встановленим на якість Графічний процесор GeForce RTX 4080 16 ГБ / AMD RX 7900 XTX 24 ГБ

GeForce RTX 4080 16 ГБ / AMD RX 7900 XTX 24 ГБ Процесор Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D ОЗП 16 ГБ (двоканальний режим)

16 ГБ (двоканальний режим) Операційка Windows 10/11 з DirectX 12

Windows 10/11 з DirectX 12 Сховище 65 ГБ SSD

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Star Wars: Outlaws вийде 30 серпня на ПК, Xbox серії X/S та PS5 за ціною від 70 доларів за стандартне видання; 110 доларів за Gold або 130 доларів за Ultimate. Власники останніх двох видань отримають дочасний доступ до гри 27 серпня.